الزيداني: ما صرف على الكهرباء إلى يومنا هذا أكثر من 11 مليار

قال وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الزيداني” من الضروري أن يكون هناك مجلس إدارة للكهرباء إلى حين انتهاء فترة التحقيق التي لديهم، حيث أن أزمة الكهرباء في ليبيا متجدرة، وليست سببها الحكومة، وما تم صرفه من سنة 2013 مع الحكومات السابقة إلى يومنا هذا يقدر ب 11 مليار و862 مليون دينار هذا في قطاع تنمية الكهرباء.

وتابع بالقول: كما تم تغطية محطة طبرق بحوالي 500 ميجا وتقدر ب500 مليون، ولدينا مشروعات جارية قيمتها حوالي مليار التي لها علاقة بالإنتاج والنقل والتحكم والتوزيع، ولدينا حوالي 977 مليون.

ومن جهته قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” لوزير التخطيط المكلف، محمد يوسف الزيداني، لدى عرضه إجمالي ما أنفق على قطاع الكهرباء، والأزمة التي يعاني منها الشعب الليبي هذه الأرقام تدينك وتديننا، حين يسمعها الناس الذين لا تصلهم الكهرباء، ثم سأله عن السبب وراء توصيته عودة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل مجدداً ؟

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