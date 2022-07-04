اقتصاد

الكهرباء بالحكومة الليبية: سيتم خلال الأيام القليلة القادمة شحن مخزون المتكاثف عبر مينائي السدرة – الزويتينة

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب؛ أنه تم التنسيق بين وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة “عوض البدري” ونائب رئيس الحكومة الليبية “علي القطراني” ، وذلك بعد التواصل مع رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، والمؤوسسة الوطنية للنفط.

كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة شحن مخزون المتكاثف عبر مينائي ( السدرة – الزويتينة ) ، وبعد شحن المخزون يتم تشغيل حقل الفارغ لتغذية محطة كهرباء السرير بالغاز ، وكذلك تشغيل حقل بوطفل، وحقل(  103 ) وذلك لتغذية محطة الزويتينة بالغاز وبالكميات المطلوبة لتشغيل وحداتها لتساهم في التقليل من عمليات طرح الأحمال .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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