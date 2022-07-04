الكهرباء بالحكومة الليبية: سيتم خلال الأيام القليلة القادمة شحن مخزون المتكاثف عبر مينائي السدرة – الزويتينة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب؛ أنه تم التنسيق بين وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة “عوض البدري” ونائب رئيس الحكومة الليبية “علي القطراني” ، وذلك بعد التواصل مع رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، والمؤوسسة الوطنية للنفط.

كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة شحن مخزون المتكاثف عبر مينائي ( السدرة – الزويتينة ) ، وبعد شحن المخزون يتم تشغيل حقل الفارغ لتغذية محطة كهرباء السرير بالغاز ، وكذلك تشغيل حقل بوطفل، وحقل( 103 ) وذلك لتغذية محطة الزويتينة بالغاز وبالكميات المطلوبة لتشغيل وحداتها لتساهم في التقليل من عمليات طرح الأحمال .

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