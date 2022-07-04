ليبيا للاتصالات والتقنية توقع اتفاقية مع الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة

تم اليوم توقيع اتفاقية بين شركة ليبيا للاتصالات والتقنية والشركة الليبية للتنمية والاستثمار (القابضة)، وذلك برعاية الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة LPTIC.

بحضور مدير عام ليبيا للاتصالات “جعفر فرج” ومدير عام الليبية للتنمية والاستثمار “طارق الشعافي”، كما تأتي من أجل تزويد زبائن مشروع باب طرابلس من أصحاب العقارات والمرافق بأحدث تقنيات خدمات الاتصالات والإنترنت، من خلال تنفيذ شبكة ألياف بصرية فائقة السرعة تعرف اصطلاحا بخدمة FTTx.

ومن جهة أكد” جعفر فرج” على أن هذه الاتفاقية ليست نهاية المطاف، فالهدف الأساس هو دعم التحول الرقمي بدأ من البنى التحتية مروراً بتعزيز الاعتمادية وتحسين الخدمات كما وكيفا، وصولاً إلى الغاية التي اختارتها الشركة عنواناً لها، لتتحول الشركة وسيلة صلة وتواصل بين المواطن والعالمين الداخلي والخارجي، وهو ما يتفق مع رؤية القابضة للاتصالات من أجل مواطن وشركة ومدينة وبلاد ذكية.

ومن جهة أخرى أكد “طارق الشعافي” أن هذه الاتفاقية ستعمل على “توفير بيئة رقمية حقيقية ومعاصرة تحاكي أحدث التقنيات في عالم الاتصالات”، من أجل الوصول “إلى مجتمع عصري رقمي متطور”.

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