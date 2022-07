أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية ٱلية صرف بطاقة “إيفاء” لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة , مضيفة أنها تتم بإرسال رسالة من رقم هاتفها الرسمي إلى الرقم 11111 تحتوي الرقم الوطني ورقم القيد ورقم البلدية ويتم بعدها إصدار البطاقة من مصرف الجمهورية وإحالتها للوزارة ومن ثم تسليمها للمستفيدة عبر فروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات.













