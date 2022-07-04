“الدبيبة”: مشكلة الوقود من الواضح أنها مفتعلة لزيادة الضغط على الشعب

قال رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال الاجتماع العادي التاسع لمجلس الوزراء: في سياق قفل النفط هناك مناقشات جادة وحقيقية يتم إجراءها حالياً، وأريد أن أطمئن أعضاء المجلس بإعادة فتح هذا المرفق المهم.

مضيفًا: في ظل ارتفاع سعر النفط في العالم ونقص إمدادات الوقود من خلال المشكلة العالمية بين أوكرانيا وروسيا كان هناك تجاوبات وإجراءات حقيقية.

ونوه الدبيبة أيضًا بأنه في الفترة القليلة القادمة سيكون هناك أخبار طيبة في هذا الشأن.

قال كذلك بأن مشكلة الوقود من الواضح أنها مفتعلة لزيادة الضغط على الشعب ويجب تجاوز هذه المشكلة بأي شكل.

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