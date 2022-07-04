وال| وزارة الشؤون الاجتماعية توضح تفاصيل خطوات منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة

بنغازي 04 يوليو 2022 (وال) _ صرح المسؤول الإعلامي بالشؤون الاجتماعية بنغازي (إبراهيم احويلي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ عن ألية الحصول على بطاقة المنحة الخاصة بربات البيوت والبنات مافوق 18 سنة، حيث قال: منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن 18 هي قرار صادر من قانون 27 لسنة 2013، بأن أي زوجة غير عاملة أو فتاة فوق سن 18 غير عاملة من حقها أن تصرف لها هذه المنحة من الدولة.

وأضاف احويلي: الكل يتسائل حول ما أن هذه المنحة تصرف في حساب الزوج أو الأب، ولماذا لم تصرف في حساب ولي الأمر، والسبب يعود إلى أن منظومة أرباب الأسر في السابق كثرت بها الشكاوي في الشؤون الاجتماعية بأن أزواج كثيرون استولو على هذه المنحة، بإعتبارها صرفت في حساباتهم الشخصية.

وتابع: كما توجد أمهات منفصلات عن أزواجهن حاضنات لأطفالهن لم يأخذن حق أطفالهن بسبب أن المنحة صرفت في حساب الأب، ومنها توصلوا إلى حل عبارة عن بطاقة خاصة تصدر لكل فتاة وزوجة غير عاملات.

وعن طريقة إصدار البطاقة، أوضح: أن تقوم الزوجة والفتاة بالتسجيل عن طريق الهاتف بشريحة هاتف مربوطة بالرقم الوطني الخاص بهن، أي تقوم بإرسال بياناتها وهي الرقم الوطني ورقم قيد العائلة ورقم البلدية الخاص بها والمقيمة فيها إلى الرقم (11111)، وبعد التسجيل سوف تصلها رسالة بها رقم البطاقة ومنها تقوم باستلام بطاقة من الشؤون الاجتماعية الخاصه ببلديتها.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن هذه المنحة لا تشمل النساء العاملات والأرامل والمطلقات، بل تصرف لكل إمرأه غير عاملة وليس لديها مصدر دخل، منوهاً أن هذه المنظومة محكمة ولا يوجد بها أي غش أو تزوير، وأن المبلغ المرصود فالبطاقه عن 6 أشهر لسنة 2021 منذ تفعيل هذا القرار هو 900 دينار للزوجة و 600 دينار للبنت.

الجدير بالذكر أن هذه البطاقة إلكترونية يمكن وضع القيمة التي توجد بها في أي حساب مصرفي جاري، وبإمكانها أيضاً أن تقوم بالشراء بها من أي محل. (وال _ بنغازي) ن ع

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