أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين رفضه للتمديد، داعياً الشعب الليبي للتظاهر وتعبير عن مطالبهم.

وعبر “الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع عن رفضه التام لأي محاولة لتقاسم السلطة بين جميع الجهات وحرمان الليبيين من الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيقف مع الشعب الليبي في تحديد مصيره دون أي قيود.

The post “الدبيبة”: لن نسلم السلطة إلا لحكومة ينتخبها الشعب الليبي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا