خاص.. فريق السيولة يفصح استلام التجاري 50 مليون .. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام المصرف التجاري الوطني شحنة سيولة من قسم اصدار طرابلس بقيمة 50 مليون دينار ، وذلك في اطار التنسيق مع فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي واستمراراً لتوفير السيولة بفروع المصارف بشكل يومي ومنتظم .

خصص منها 5 مليون للفرع الرئيسي و 5 مليون لفرع الاستقلال و 4 مليون فرع المدينة وفرع سوق الثلاثاء 4 مليون و فرع الظهرة 4 مليون و فرع الميناء 4 مليون و فرع ناجوراء 5 مليون وفرع السواني 6 مليون و فرع العزيزية 6 مليون و فرع السبيعة 3 مليون وفرع ترهونة 4 مليون .

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