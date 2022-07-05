“حمودة” : إستهلاك الكهرباء يفوق قدرة إنتاج الشركة العامة للكهرباء بنسبة 50‎‎%‎

‎صرح الناطق بإسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” خلال المؤتمر الصحفي بإن الحكومة خصصت مليار دينار لشركة العامة للكهرباء لإجراء الصيانة اللازمة ومشاريع إنشاء المحطات الجديدة ، كما أكد أن الشركة العامة للكهرباء قامت اليوم بالتشغيل التجريبي للوحدة الأولى لمحطة غرب طرابلس وسيتم المباشرة خلال الأيام القادمة في إجراء اختبارات التجريبية لمحطة طبرق .

وأشار “حمودة” إلى أن أزمة إمدادات الغاز تؤثر على عمل عدد من المحطات توليد الكهرباء ،وبهذا الصدد وافقت الحكومة على مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستبدال الغاز بالوقود المسال بالوقود الخام

كما أوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن إستهلاك الكهرباء هذا العام وصل إلى 9000 ميقارات وهو مايفوق إستهلاك العام الماضي بما يقارب 1200 ميقاوات ويمثل هذا الاستهلاك مايفوق 50‎%‎ من الاستهلاك المتعاقد مع الشركة العامة للكهرباء .

وأكد “حمودة” أن مجلس الوزارء قام بمنح الإذن لإعداد الميزانية الخاصة بديوان الحبوب من خلال تشكيل لجنة تضم وزير التخطيط و وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ، كما أكد أيضا منح الإذن لصندوق إعادة إعمار جنوب طرابلس للتعاقد لترميم الجسور المتضررة والمبانئ الإدارية وإعداد الرسومات لطرق المزدوجة وإزالة مخلفات المبانئ المدمرة وترميم الحدائق الرئيسية.

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