رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون التجاري بين البلدين

بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “فرج دريبيل” اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة ليبيا “تامر مصطفى” سُبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بحضور أعضاء لجنة إدارة الغرفة : الطيب الصالحي، فاتح كارة، عمر سعيد، عصام الجهاني.

وطرح الحضور عدداً من المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال من منتسبي الغرفة على الأراضي المصرية، كما ناقش اللقاء جملة من المقترحات بشأن تسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين وانسياب الحركة التجارية عبر كافة المنافذ في كلا البلدين، كما استعرض الجانبان سير عملية تنظيم العمالة بالسوق الليبي تحت إشراف جهات الاختصاص بالبلدين ودورها في دعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة التجارية.

وأكد رئيس لجنة إدارة الغرفة أن القطاع الخاص يشهد تحسناً ملحوظاً وتفعيل دوره بمجالات التجارة والصناعة والاستثمار من خلال خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وتوجيهات الوزير “محمد الحويج”، مشيراً أن القطاع الخاص بدولة ليبيا يتطلع إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع نظيره بجمهورية مصر العربية والمساهمة في تفعيل المناطق الحرة والخاصة المستهدفة بخطة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف التوجه نحو السوق الأفريقية التي ستسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية بالمنطقة الجنوبية.

وتم الاتفاق على إعداد مقترح يتضمن الترتيبات اللازمة بهدف تسهيل المعاملات المالية والجمركية أمام رجال الأعمال والمستثمرين في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وذلك تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص.

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