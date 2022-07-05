“شكري” يطالب مصرف المتوسط بضرورة تفعيل انظمة الرقابة الداخلية للمصرف

قامت إدارة مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الإثنين 4 يوليو ، بمناقشة الحسابات الختامية والقوائم المالية مع مصرف المتوسط لسنوات المالية من 2019/12/31 إلى 2020/12/31 ،بحضور المدير العام ومدراء الإدارات والوحدات والمراجعين الخارجيين بمصرف المتوسط ، ومدير إدارة الرقابة المصرفية ورؤساء الأقسام ومفتشي ومراقبي إدارة الرقابة المصرفية .

وتناول هذا الاجتماع الإطار العلمي المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة خاصة بالقوائم المالية ، وفحص أعمال مجلس الإدارة وفقا لدليل الحوكمة ، والقوائم المالية من خلال ملاحظات قسم الرقابة الميدانية وقسم السياسات والتشريعات .

حيث أكد مدير الرقابة المصرفية “أسامة شكري” أن إدارة الرقابة المصرفية طلبت من المصرف الإسراع في تفعيل انظمة الرقابة الداخلية للحد والتحوط من المخاطر التي قد يتعرض له المصرف .

كما طالب “شكري” المصرف بضرورة تسوية معلقاته المحلية والخارجية ،والأخذ في الاعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة وعدالة ومصداقية الأرقام التي تعبر عن سلامة بنود المركز المالي .

وأشار إلى أن المصرف يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديوان وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها تكون أكثر دقة ،

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