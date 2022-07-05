اقتصاد

“شكشك” يطالب وزارة الصحة بضرورة التنسيق مع جهاز الإمداد الطبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الإثنين 4 يوليو ، رفقة وزير الصحة الكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” مع المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي ومدير عام المركز الوطني للقلب وبحضور مدراء الإدارات المختصة بالديوان .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة تفعيل العمل ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المركز الوطني للقلب تاجوراء ، من خلال معالجة المختنقات الأساسية التي تواجه المركز ومن أهمها غياب المخصصات المالية والحاجة الماسة إلى الأدوية التخصصية وبعد الأجهزة التخصصية جهاز القلب الصناعي وجهاز تنظيف الجدران الداخلية للقلب .

وخلص هذا الاجتماع الى التنسيق وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي لتوفير المعدات والاجهزة اللازمة ، ومواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية بين وزارة الصحة المالية وديوان المحاسبة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه المركز، والتنسيق العاجل لمناقشة حسابات الطوارئ والمبالغ المودعة بحساب جهاز الأمداد الطبي ، والعمل علي عقد اجتماع مع مسؤولين بمركز القلب بنغازي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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