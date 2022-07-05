سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 05 يوليو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 05 يوليو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 05 يوليو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1075 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.11 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1275 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1125 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.1675 دينار

اليورو – طرابلس = 5.325 دينار

اليورو – بنغازي = 5.335 دينار

الجنية الإسترليني 6.20 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب218.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب254.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب290.6 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2035 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.27.50 دينار “التجارة والتنمية” – 5.28.50 “مصرف الوحدة” – 5.16 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = من 2.30 ~2.55 ٪ .