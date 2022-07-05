صعود الدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 05 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 05 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8366 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0475 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8596 دينار، والدولار الكندي 3.7648 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2869 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2887 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3168 دينار، والدينار التونسي 1.5509 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4821 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 05 يوليو 2022: