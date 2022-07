وزارة المالية تكشف عن تحقيق فائض خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة تجاوزت 20 مليار دينار

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تحقيق فائض خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة تجاوزت 20 مليار دينار موضحةً بأن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال هذه الفترة بلغ 56.5 مليار دينار أما النفقات فوصلت إلى حوالي 36.3 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء بأن إجمالي الموارد المالية العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت 56 مليار و546 مليون دينار، معظمها جاء من الإيرادات النفطية والتي تجاوزت رغم إغلاق النفط منذ أبريل الماضي 54.5 مليار دينار أي بنسبة تفوق 96% من إجمالي الإيرادات، أما الإيرادات السيادية فبلغت مليار و170 مليون دينار، إضافة إلى وجود بواقي أرصدة من السنوات السابقة بقيمة 812 مليون دينار.

أما الإنفاق الحكومة بحسب بيان الوزارة فبلغ حوالي 36.3 مليار دينار، وكان نسبة باب المرتبات منها 55% أي بقيمة تجاوزت 20.2 مليارًا، فيما وصلت نفقات الدعم إلى 12.7 مليار دينار، أما النفقات التسييرية فتجاوزت الثلاثة مليارات دينار، إضافة إلى 118 مليون دينار لباب التنمية.

