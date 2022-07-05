خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار استمرار تن 2022-07-05 13:28:08

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ، وصلت هذه اللحظات شحنة سيولة لمدينة غات بقيمة 20 مليون خصص منها 15 مليون للمصرف التجاري الوطني و 3 مليون دينار لمصرف شمال افريقيا غات و 2 مليون فرع شمال أفريقيا العوينات ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي استمراره في نقل شحنات سيولة بكافة مناطق ليبيا وإستمرار الفروع المصرفية توزيع السيولة بشكل منتظم ويومي حتى يوم الجمعة 8 يوليو .

#صدى #ليبيا

2022-07-05 13:28:08

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