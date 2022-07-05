أفاد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية محمد سعيد توفر السيولة النقدية بكافة فروع المصرف.

سعيد وفي تصريح لـ”عين ليبيا” ذكر أنّه لا داعي لوجود ازدحام أمام المصرف وفروعه وأن ساعات العمل بالمصرف من الـ 9 والنصف صباحا إلى الـ 3 والنصف ظهرًا.

كما أكد سعيد أنّه مع اقتراب عيد الأضحى بإمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 2000 شهريًّا.

The post خاص: مع قرب عيد الأضحى.. مصرف الجمهورية يُؤكد توفر السيولة النقدية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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