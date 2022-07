أفاد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية محمد سعيد توفر السيولة النقدية بكافة فروع المصرف.

سعيد وفي تصريح لـ”عين ليبيا” ذكر أنّه لا داعي لوجود ازدحام أمام المصرف وفروعه وأن ساعات العمل بالمصرف من الـ 9 والنصف صباحا إلى الـ 3 والنصف ظهرًا.

كما أكد سعيد أنّه مع اقتراب عيد الأضحى بإمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 2000 شهريًّا.

The post خاص: مع قرب عيد الأضحى.. مصرف الجمهورية يُؤكد توفر السيولة النقدية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا