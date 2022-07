وزارة المالية: إجمالي مصروفات مجالس “النواب والدولة والرئاسي والوزراء” تجاوز مليار و275 مليون دينار في ستة أشهر فقط

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن الإيرادات والإنفاق خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، موضحة أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال هذه الفترة بلغ 56.5 مليار دينار أما النفقات فوصلت إلى حوالي 36.3 مليار دينار.

وبحسب بيان وزارة المالية فقد بلغ مجموع ما صرفته مجالس النواب والدولة والرئاسي وديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال الستة أشهر الأولى فقط من هذا العام قرابة مليار و275 مليون دينار ما بين المرتبات والنفقات التسييرية، حيث تجاوزإجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة 451 مليون دينار، منها مبلغ 344 مليون دينار للمرتبات وأكثر من 107 مليون دينار للنفقات التسييرية.

أما المجلس الأعلى للدولة فبلغت نفقاته خلال النصف الأول من العام الحالي 25 مليون دينار، منها مبلغ 7.7 مليون دينار للمرتبات ومبلغ 17.5 مليون دينار للنفقات التسييرية، وإجمالي نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوز 235 مليون دينار، منها قرابة 199.7 مليون دينار للمرتبات وأكثر من 35.6 مليون دينار للنفقات التسييرية، في حين تجاوزت نفقات ديوان مجلس الوزراء بالحكومة والجهات التابعة له 564 مليون دينار، منها قرابة 377.7 مليون دينار للمرتبات وأكثر من 186.6 مليون دينار للنفقات التسييرية.

