إجمالي ما ورد بتقرير المالية بالوحدة الوطنية بخصوص المبيعات النفطية

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية من تاريخ 1/يناير /2022 إلى 30/يونيو/2022 ، حيث بلغ صافي المبيعات النفطية ما قيمته 37،368 مليار د.ل، وايراد الضرائب والإتاوات على الشركات النفطية بلغ 17،195 مليار دينار، وبذلك بلغ إجمالي الموارد النفطية 54،563 مليار دينار ليبي.

أما فيما يخص الإيرادات السيادية الأخرى فقد بلغت قيمة الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 627،375 مليون، وإيرادات رسوم الجمارك 119،928 مليون، وإيرادات الإتصالات 146،283 مليون، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 89،968 مليون، ورسوم الخدمات وإيرادات أخرى 187،160 مليون، وقد بلغ إجمالي الإيرادات السيادية الأخرى 1،170 مليار، أما بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 812،420 مليون، وبهذا قد بلغ إجمالي الموارد المالية العامة ما قيمته 56،546 مليار.

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