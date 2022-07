مصرف الجمهورية يؤكد لـ “تبادل” توفر السيولة بكافة فروعه

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح لـ “تبادل” اليوم الثلاثاء، بأن السيولة النقدية بكافة فروع المصرف في مختلف مدن ومناطق البلاد.

وأضاف “محمد سعيد” بأن ساعات العمل بفروع المصرف خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى هي من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء، لافتا لعدم وجود داعي للازدحام أمام المصرف وفروعه.

وأشار مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية إلى إمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية التابعة للمصرف وذلك بسقف سحب 400 دينار يوميًا و1200 دينار أسبوعياً و2000 شهريًّا.

