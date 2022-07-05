تقرير المالية بالوحدة الوطنية يكشف عن التحويلات المالية بمؤسسة النفط والشركات التابعة لها

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية من تاريخ 1/يناير /2022 إلى 30/يونيو/2022، أن إجمالي ماخصص للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بلغ 6.451 مليار دينار.

كما بلغ إجمالي المرتبات وما في حكمها منها: المخصصات المالية المعتمدة حوالي 3 مليار دينار والتحويلات المالية بلغت 562.698 مليون، والنفقات التيسيرية والتشغيلية؛ المخصصات المالية المعتمدة حوالي 7.915 مليار دينار، والتحويلات المالية بلغت 3.957 مليار دينار، إلى جانب النفقات الخطة التنموية والاستراتيجية للتطوير؛ المخصصات المالية المعتمدة حوالي 16.915 مليار دينار، وأيضاً التزامات السنوات السابقة، وبلغت المخصصات المالية المعتمدة حوالي 6.435 مليار دينار، والتحويلات المالية بلغت 1.930 مليار دينار.









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