خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى وصول 20 مليون لغات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية وصول هذه اللحظات شحنة سيولة لمدينة غات بقيمة 20 مليون ، وذلك في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية .

خصص منها 15 مليون للمصرف التجاري الوطني و 3 مليون دينار لمصرف شمال افريقيا غات و 2 مليون فرع شمال افريقيا العوينات .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي استمراره في نقل شحنات سيولة بكافة مناطق ليبيا واستمرار الفروع المصرفية توزيع السيولة بشكل منتظم ويومي حتى يوم الجمعة 8 يوليو .

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