خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف وصول 27 مليون لأوباري.. وهذه التفاصيل

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول هذه اللحظات شحنة سيولة لمدينة أوباري بقيمة 27 مليون ، وذلك في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية .

خصص منها 15 مليون للمصرف التجاري الوطني و 4 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا أوباري و 8 مليون لمصرف الجمهورية أوباري ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي إستمراره في نقل شحنات سيولة بكافة مناطق ليبيا وإستمرار الفروع المصرفية توزيع السيولة بشكل منتظم ويومي حتى يوم الجمعة 8 يوليو .

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