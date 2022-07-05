الكبير يشارك في مؤتمر “اندرو كروكيت” الدائرة المستديرة لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية في دورته الثالثة عشر

أُقيم بمدينة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع مركز دراسات الاقتصادات الأفريقية (CSAE) ومؤسسة جي بي مورقان (JP Morgan) بتاريخ 27-29 يونيو 2022، مؤتمر اندرو كروكيت (Andrew Crocket) – الدائرة المستديرة لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية في دورته الثالثة عشر، وذلك بتنظيم من جامعة اوكسفورد (Oxford University)، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وعدد من محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وخبراء مختصين واكاديميين من جامعة أكسفورد.

كما تمحور المؤتمر حول إدارة الاقتصاد الكلي في ظل الأزمات الدولية، تذبذبات أسعار السلع العالمية، الامتثال والتعامل مع الحظر الاقتصادي، تهديدات الأمن السيبراني على المنظومة المالية العالمية، والعملات الافتراضية للبنوك المركزية.

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