خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-07-05 19:46:16

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يعمل بشكل مستمر لتزويد المصارف باحتياجاتها من السيولة اليومية ، حيث إستلم مصرف الواحة شحنة سيولة من اصدار طرابلس اليوم بقيمة 10 مليون دينار خصص منها 2 مليون دينار للفرع الرئيسي و 2 مليون لفرع الزاوية و 1.5 مليون لفرع سوق الجمعة و 1.5 مليون لفرع ذات العماد و 1 مليون لفرع جنزور و 1 مليون لفرع تاجوراء و 1 لفرع الزويتينة .

#صدى #ليبيا

2022-07-05 19:46:16

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