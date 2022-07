روسيا تكشف عن حجم صادرات القمح والحبوب الأخرى

كشفت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الحبوب من روسيا في العام الزراعي 2021 – 2022 وصلت إلى 38.1 مليون طن، بما في ذلك 30.7 مليون طن من القمح.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيانات الجمارك الروسية، فقد صدرت روسيا 38.1 مليون طن، بما في ذلك 30.7 مليون طن من القمح.

وفي شهر يونيو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محصول الحبوب في روسيا في عام 2022، قد يتجاوز 130 مليون طن.

كما أشار بوتين إلى أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية (من يونيو 2021 إلى يوليو 2022) قد تصل إلى 37 مليون طن.

وقال بوتين: “هذا العام، 2021-2022، سنبيع حوالي 37 مليون طن، وفي غضون عامين ستكون (المبيعات) 50 مليون طن”.

