خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-07-05 21:18:21

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يعمل بشكل مستمر لتزويد المصارف باحتياجاتها من السيولة اليومية ، حيث وزع مصرف الجمهورية شحنة سيولة اليوم بقيمة 20 مليون دينار لفروعه بمنطقة الجبل الغربي ، خصص لفرع نالوت 5 مليون و 3 مليون فرع المجابرة و 2 مليون فرع الحوامد و فرع وازن 3 مليون وفرع مليون كاباو 3 مليون وفرع طمزين 2 مليون وفرع تندميرة 2 مليون .

#صدى #ليبيا

2022-07-05 21:18:21

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