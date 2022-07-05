“المركزي” يكشف عن نفقات وزارة الدفاع والجهات التابعة لها

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي من تاريخ 1 يناير إلى حتى 30 يونيو، عن إجمالي نفقات وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ، حيث بلغت نفقات وزارة الدفاع 1،353 مليار دينار ليبي، وإجمالي إدارة الحسابات العسكرية 211،814 مليون، والهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ حظر الأسلحة الكيميائية 177،931 ألف .

أما جهاز البحوث التطبيقية وتطوير البحوث 27،088 مليون، وجهاز التصنيع العسكري 33،601 مليون، وجهاز حرس المنشآت النفطية 131،588 مليون، ومركز الخدمات والصيانة 3،921 مليون، ومركز العمليات المشتركة 250.000 ألف .

وبذلك فقد بلغ إجمالي نفقات وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ما قيمته 1،761 مليار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية