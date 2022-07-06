بيان المركزي يفصح عن إجمالي الإنفاق بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي من تاريخ 1 يناير إلى حتى 30 يونيو 2022، عن إجمالي الإنفاق بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها حيث بلغ الإجمالي 1.262 مليار.

كما بلغ إجمالي وزارة الداخلية 534.121 مليون، وجهاز الأمن العام والمتمركزات الأمنية 18.888 مليون، وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار حوالي 14 مليون، وجهاز المباحث الجنائية 34.713 مليون، وجهاز حراسة المرافق التعليمية بلغ 75.887 مليون، وجهاز قوات العمليات الخاصة يبلغ 16.802 مليون، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حوالي 25.709 مليون، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بلغ 57.413 مليون، وجهاز المعلومات والتوثيق بالوزارة 600.877 ألف.

إلى جانب رعاية وحماية المدمنين 1.868 مليون، ومصلحة الأحوال المدنية حوالي 288.752 مليون، ومصلحة الجوازات والجنسية بلغ 87.226 مليون، ومصلحة أمن مرافق المنشآت 6.666 مليون، وهيئة السلامة الوطنية حوالي 108.338 مليون، والهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية 1.562 مليون.

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