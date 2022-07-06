خاص.. فريق السيولة بالمركزي: السيولة الموزعة حتى يوليو الجاري تفوق قيمة المرتبات وعلاوة الأبناء

أوضح فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن حجم السيولة الموزعة تتجاوز ما تم صرفه من مرتبات وعلاوة الأبناء خلال الفترة التي تقدر بنحو 24 مليار دينار ، حيث أن السيولة الموزعة من قبل كافة المصارف التجارية منذ بداية عام 2022 وحتى بداية شهر يوليو الجاري تقدر بنحو 25 مليار دينار ،

مما يعكس أن معظم المستفيدين من هذه المبالغ تمكنوا من سحبها نقداً ، وهو ما يعكس أيضاً إنتهاء أزمة السيولة واختفاء الطوابير أمام المصارف.

وبتوزيع قيمة السيولة المسحوبة سجل مصرف الجمهورية أعلى معدل قرابة 9 مليارات دينار من كافة فروعه يليه المصرف التجاري الوطني قرابة 6.5 مليار دينار ،ومصرف الوحدة قرابة 6 مليارات دينار ، و مصرف شمال أفريقيا قرابة 1.2 مليار دينار بالأضافة إلى توزيعات المصارف الأخرى ، وسيعمل فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي على نشر توزيعات السيولة جغرافيا حسب المناطق وبأكثر تفصيلاً .

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