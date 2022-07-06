خاص.. فريق السيولة بالمركزي: الجمهورية يسجل أعلى معدل من حيث السيولة المسحوبة ويليه التجاري وعدة مصارف.. تابع التفاصيل

أوضح فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بحسب توزيع قيمة السيولة المسحوبة سجل مصرف الجمهورية أعلى معدل قرابة 9 مليارات دينار من كافة فروعه يليه المصرف التجاري الوطني قرابة 6.5 مليار دينار ،ومصرف الوحدة قرابة 6 مليارات دينار ، و مصرف شمال أفريقيا قرابة 1.2 مليار دينار بالأضافة إلى توزيعات المصارف الأخرى ، وسيعمل فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي على نشر توزيعات السيولة جغرافيا حسب المناطق وبأكثر تفصيلاً .

حيث كشف الفريق لصدى حصرياً أن حجم السيولة الموزعة من قبل كافة المصارف التجارية منذ بداية عام 2022 وحتى بداية شهر يوليو الجاري تقدر بنحو 25 مليار دينار ، وهو يتجاوز ما تم صرفه من مرتبات وعلاوة الأبناء خلال الفترة التي تقدر بنحو 24 مليار دينار ، مما يعكس أن معظم المستفيدين من هذه المبالغ تمكنوا من سحبها نقداً ، وهو ما يعكس أيضاً إنتهاء أزمة السيولة واختفاء الطوابير أمام المصارف.

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