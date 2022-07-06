خاص.. “الحاسي” يوجه مراسلة هامة لقيام بعض الجهات بإصدار إثبات شخصي لأشخاص ليسو ليبيين .. وهذه التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من قبل مجلس النواب “عبد السلام الحاسي” إلى عدداً من المسؤولين .

وتضمنت قيام بعض الجهات الغير شرعية بإصدار إثبات شخصي لأشخاص ليس لهم أي قيودات بالسجلات المدنية الأمر الذي يعد تعدي انتهاك وخطراً على الأمن القومي .

وأكد الحاسي بأنه لا يجوز إصدار أي بطاقات شخصية أو تعريف إثبات شخصي إلا من سلطة رسمية مختصة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة حرصاً على الأمن القومي وحفاظاً على الهوية الليبية والعمل على تكاثف الجهود وذلك بالتعميم على كافة الجهات الأمنية التابعة لكم بالمنافذ البرية والجوية بإتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية للتصدي لهذا الخرق والإنتهاك .





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