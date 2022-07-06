اقتصاد

خاص.. هل تمويل الاتحاد الأوروبي ودعمه له علاقة بالأموال الليبية بالخارج.. نائب رئيس البعثة يوضح حصرياً لصدى

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ورئيس القسم السياسي في الاتحاد خوسيه ألغيري اليوم الثلاثاء لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إن تمويل الاتحاد الأوروبي ودعمه لليبيا مستقل تمامًا عن الأصول الليبية المجمدة في الخارج .

وأضاف ألغيري لصدى أنه من الناحية الاقتصادية فإن ليبيا دولة ذات إمكانيات هائلة لكن عدم الاستقرار السياسي أحبط خياراتها من بين أمور أخرى بسبب الحصار المتكرر للنفط .

وتابع ألغيري بالقول: من الواضح أن الاستخدام السليم للموارد النفطية لصالح ليبيا وجميع مواطنيها ككل وتنويع الاقتصاد هما قضيتان حاسمتان ، لكنهما يتطلبان بيئة سياسية مستقرة وسلمية يتم تنفيذها بنجاح .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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