خاص.. هل تمويل الاتحاد الأوروبي ودعمه له علاقة بالأموال الليبية بالخارج.. نائب رئيس البعثة يوضح حصرياً لصدى

صرح نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ورئيس القسم السياسي في الاتحاد خوسيه ألغيري اليوم الثلاثاء لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إن تمويل الاتحاد الأوروبي ودعمه لليبيا مستقل تمامًا عن الأصول الليبية المجمدة في الخارج .

وأضاف ألغيري لصدى أنه من الناحية الاقتصادية فإن ليبيا دولة ذات إمكانيات هائلة لكن عدم الاستقرار السياسي أحبط خياراتها من بين أمور أخرى بسبب الحصار المتكرر للنفط .

وتابع ألغيري بالقول: من الواضح أن الاستخدام السليم للموارد النفطية لصالح ليبيا وجميع مواطنيها ككل وتنويع الاقتصاد هما قضيتان حاسمتان ، لكنهما يتطلبان بيئة سياسية مستقرة وسلمية يتم تنفيذها بنجاح .

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