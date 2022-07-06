ارتفاع للدولار وهبوط اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 06 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 06 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8671 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9912 دينار، والجنيه الاسترليني 5.807 دينار، والدولار الكندي 3.7287 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2846 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2963 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3251 دينار، والدينار التونسي 1.5503 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4806 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 06 يوليو 2022: