أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 56.5 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 36.6 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه الشهري حول الإيراد والإنفاق العام، أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.3 مليار، وإتاوات النفط بلغت 6.4 مليار، بينما إتاوات النفط عن السنوات السابقة بلغت 11.4 مليار دينار.

وذكر المصرف المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 627 مليونا، وإيرادات الجمارك 34 مليونا، وإيرادات قطاع الاتصالات 146 مليون، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 90 مليونا، و505 مليون دينار إيرادات أخرى.

وحول الإنفاق العام بيّن المصرف المركزي، أن باب المرتبات بلغ 20.3 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بلغ 2.9 مليار، وباب الدعم بلغ إنفاقه 8.8 مليار، وباب التنمية 118 مليونا، إلى جانب ميزانية استثنائية خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 4.5 مليار، بينما باب الطوارئ صفر.

وأضاف المصرف المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها، بلغ 11.8 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة، وأن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 13.1 مليار دولار, بعجز يقدر ب 1.7 مليار دولار.

وتابع المصرف المركزي أن تمويل الإنفاق الحكومي لقطاعات الدولة وفقا لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود 1/12 من نفقات العام الماضي في الأبواب المسموح بصرفها.

واشار المصرف المركزي إلى أن عدد القطاعات الممولة من الخزانة العامة تبلغ 36 قطاعا، بينما بلغ عدد الجهات التابعة لها 878 جهة.

وذكر المصرف المركزي أن خسائر إغلاق النفط بلغ 3.5 مليار دولار، وذلك بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط.

The post 56.5 مليار دينار.. المركزي يكشف إيراد وإنفاق النصف الأول لعام 2022 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا