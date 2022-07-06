اجتماعٌ موسّع للإدارة العامة للتخطيط والدراسات والإستثمار بشركة البريقة لتسويق النفط لمناقشة عدد من البنود

عُقِد يوم الإثنين الماضي الموافق 4 يوليو 2022 بمقر شركة البريقة لتسويق النفط بطرابلس الاجتماع الدوري الموسع، بحضور كافة الإدارات التابعة لها بمناطق عمليات الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية عبر الدائرة المغلقة.

حيث ترأس الإجتماع مدير عام التخطيط والدراسات والإستثمار “عاشور خليفة بن شائف”وبحضور مدراء الإدارات ورؤساء كافة الوحدات التنظيمية بالإدارات والذي تناول المحاور التالية: مناقشة سير العمل للنصف الأول من هذا العام، وضع برنامج عمل لمتابعة المستهدفات لباقي السنة، كما تناول الإجتماع استعراض الإدارة لنشاطات النصف الأول لسنة 2022

وفي الختام تطرق الحضور إلى استعراض المشاكل والتحديات والصعوبات التي تواجهها الإدارة في أداء عملها المنوط بها، والوقوف عندها في محاولةٍ لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل الموجودة أمامها.

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