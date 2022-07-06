(وال) تتابع الخطوات الأخيرة لمراحل بدء تشغيل مشروع محطة طبرق الغازية

طبرق 06 يوليو 2022 (وال) _ أكد المهندس (هاشم المالكي) مساعد مدير مشروع محطة طبرق الغازية التابع للشركة العامة للكهرباء، رئيس لجنة الاختبارات بالمشروع _ لوكالة الأنباء الليبية _ أنه في نهاية شهر يوليو يتوقع أن تدخل محطة طبرق الغازية إلى الخدمة، بعد تركيب المحطة الجديدة وسط العوائق المتوقع حدوثها كون المحطة جديدة بالكامل.

وتابع المالكي: أن مراحل إنجاز محطة طبرق الغازية ونسبة إنجاز المشروع، بداية تكون من أربع وحدات غازية بقدرة 185ميقا بكل وحدة، حيث تم الشروع بهذا المشروع منذ عام 2019/2020، لكن نظرا للوضع الوبائي خلال كورونا وإيقاف العمل في عدة مؤسسات والعمل بهذا المشروع، بدأنا العمل الفعلي في الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية، في شهر يونيو لسنة 2021.

وأكمل: تم أخذ المسحة من السوق الأرضي للمشروع وبدأنا في تركيب القواعد و تركيبها، وحالياً تم إنهاء المرحلة بالكامل للوحدة الأولى، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 99 بالمئة وقريباً جداً سيتدخل في العمل مع الشبكة بقوة 185ميجا، وستقوم بتغطية العجز الحاصل في المنطقة مابين القبة ودرنة وطبرق وسيكون العجز أقل، ومحاولة التغطية في ظل تزايد الطلب أكثر من الإنتاج المسبب لزيادة عدد ساعات طرح الأحمال.

وبحسب الناشط الإعلامي (أبوبكر العبيدي)، فأن المالكي أوضح في حديثه بالنسبة لمدينة بنغازي، أنه بالنظر لما تشهده من صيانة كبرى، و قلة وجود وقود، أدت هذه العوامل إلى نقص في إنتاج الطاقة بالتزامن مع فترة الصيف، حيث يكثر الطلب على الإنتاج مما يؤدي إلى طرح الأحمال على المدينة.

و بالنسبة لمدينة طبرق و الشبكة المصرية ذكر: نحن نستورد حالياً الطاقة من الشبكة المصرية ما بين100 إلى 120ميجا، حسب الطلب على الشبكة، والأحمال متوزعة إذا غذت مشروع محطة شمال بنغازي، فيكون طرح الأحمال بسيط أو لايوجد أبدا، لكن حاليا المحطة بسبب نقص الغاز والوقود والصيانات، أدى إلى عدم مقدرة دولة مصر على تغطية العجز الحاصل في المنطقة الشرقية بالكامل، ما سبب طرح أحمال على كامل الشرق الليبي.

الجدير بالذكر أن في حال دخول الوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية سوف يتم تلقائياً تقليل عمليات طرح الأحمال مع عمل محطة شمال بنغازي، و نتوقع انتهاء طرح الأحمال قريبا بتوفر الغاز والوقود إلى المحطتين محطة طبرق ومحطة شمال بنغازي. (وال _ طبرق) ف و

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