بيان المركزي يفصح عن الإجمالي لوزارة الاقتصاد والتجارة

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي من تاريخ 1 يناير إلى حتى 30 يونيو، عن إجمالي الإنفاق بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، حيث بلغ الإجمالي 22.629 مليون.

كما بلغ إجمالي الوزارة 7.935 مليون، وصندوق موازنة الأسعار حوالي 4.234 مليون، وصندوق موازنة الأسعار بنغازي بلغ 3.328 مليون، ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة حوالي 253.981 ألف، ومشروع شبكة ليبيا للتجارة بلغ 659.135 ألف، وهيئة سوق المال الليبي حوالي 273.403 ألف.

إلى جانب الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حوالي 3.343 مليون، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بلغ 2.350 مليون، ومجلس المنافسة بلغ 250 ألف.

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