نشرة حركة السفن التجارية داخل ميناء بنغازي البحري

بنغازي 06 يوليو 2022 (وال) _ أفاد (سمير فرج النبال) رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانىء _ لوكالة الأنباء الليبية _ بحركة السفن خلال هذا الأسبوع بميناء بنغازي البحري.

وكانت حركة السفن داخل الميناء كالتالي:

السفينة (سدرا حليمة) القادمة من تركيا الوكيل الملاحي الدليل وتحمل 22 حاوية.

السفينة (كونت شيب جان) القادمة من تركيا الوكيل الملاحي أمواج ليبيا وتحمل 157 حاوية

الناقلة (ليون بوسيدون) القادمة من مالطا للوكيل الملاحي البدر وتحمل 29900 طن وقود البنزين.

الناقلة (قاز اكسبلور) القادمة من مليتة للوكيل الملاحي طلميثة الحديثة محملة 3000 طن من غاز الطهي.

الناقلة (يورفيكان) القادمة من الزاوية الوكيل الملاحي البدر وتحمل 7600 طن من وقود البنزين.

وتدخل اليوم الأربعاء السفينة (F A الدرا) القادمة من بورسعيد الوكيل الملاحي الرواد وتحمل 404 حاوية.

وتدخل كذلك السفينة (غراند إيطاليا) الوكيل الملاحي ميار ليبيا وتحمل 3500 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وتصل الخميس السفينة (نيكولا) القادمة من مالطا الوكيل الملاحي أمواج ليبيا وتحمل 409 حاويات. (وال _ بنغازي) ه أ

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