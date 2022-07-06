على هامش المعرض الثالث .. رئيس قسم البساتين بكلية الزراعة يتحدث (لوال) عن أهم محطات الكلية التعليمية والعلمية

قال رئيس قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة بنغازي الدكتور (فرج المقصبي) لوكالة الأنباء الليبية على هامش اختتام المعرض الزراعي الثالث للكلية: أن كلية الزراعة فتحت أبوابها عام 1975 في مدينة البيضاء ثم تحولت إلى جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية ثم استقلت عن جامعة بنغازي، وتم إعادت افتتاحها عام 2001 في بلدية سلوق، وأصبحت تباعيتها لجامعة بنغازي، حيث ضمت في افتتاحها العديد من الأقسام النباتي والمحاصيل والإنتاج الحيواني والإقتصاد الزراعي.

وتابع المقصبي عن الأقسام المستحدثة قائلا: استحدثت أقسام جديدة في الكلية كقسم الإنتاج النباتي بمدينة الكفرة أيضاً في مدينة بنغازي، حيث صدر قرار من جامعة بنغازي رقم 47 لسنة 2016 بشأن استحداث أقسام علمية، وتم استحداث أقسام علمية في بنغازي وهي (قسم علم البساتين وقسم علوم وتقنية الأغذية).

وأكمل المقصبي: هذه الكلية تعمل بصفة خاصة على تخريج الكوادر العلمية المتخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في استخدام الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة المختلفة، والنهوض بالزراعة على المستوى المحلي والقومي هذه نبذة بسيطة جداً عن تاريخ كلية الزراعة.

وعن البرامج العلمية التي تقوم بها الكلية قال رئيس القسم: نحن أخذنا على عاتقنا في كلية الزراعة على أن يكون لنا برنامج علمي وبرنامج مجتمعي لكلية الزراعة نحاول أن نبرز به أو نقيم به بعض المعارض والندوات التي لها علاقة مباشرة بالمجتمع المحيطة به كلية الزراعة، ففي الأيام الماضية بالتحديد يوم 4 يوليو 2022 كان اختتام المعرض الزراعي الثالث لكلية الزراعة جامعة بنغازي، طبعاً بإشراف وتنظيم كلية الزراعة فنحن وضعنا في هذا المعرض أن يكون الشعار للمعرض لهذه السنة هو الزراعة مستقبلنا ، و نعلم بأن الأزمات اللتي نعيشها الآن وأزمة الغذاء وارتفاع الأسعار إلى جانب حرب أوكرانيا التي كان لها سبب أيضاً في تغير أسعار الأغذية، ويصبح هناك شح كبير في مادة الغذاء خاصتاً مادة القمح وبعض المحاصيل الأخرى.

وذكر أن المعرض افتتحه وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية (المهندس يونس بوحسن) و منسق قطاع الثروة الحيوانية المهندس (مفتاح الخشمي) وأعضاء هيئة التدريس على رأسهم نقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأستاذ (مسعد البركي)، بوجود عميد كلية الزراعة الدكتور (عبدالله العلواني) ومنسق أقسام بنغازي ورؤساء الأقسام، أيضاً لفيف وعدد كبير جداً من أعضاء هيئة التدريس و نقباء والمهندسين ومربيين النحل، بمشاركة شركات زراعية كبيرة جداً ومشاتل زراعية وعدد من المهتمين بمجال الزراعة والزهور ونباتات الزينة.

كما أشاد بدور طلاب الكلية الذين برزو نشاطهم بمجهودهم الشخصي، وذلك بتجسيد التقنيات الحديثة عن طريق صنع المجسمات لبعض المواضيع الزراعية الهامة، كما شاركوا بتحضير بعض الأغذية والزيوت التي درسوها في هذا التخصص، شاكراً إدارة الجامعة وكافة الشركات الزراعية والمشاتل ومربيين النحل والمهتمين بالمجال الزراعي الذين كان لهم دور كبير جداً في نجاح فعاليات هذا المعرض.

الجدير بالذكر أن يوم الإثنين الماضي، اختتمت «كلية الزراعة» المعرض الزراعي الثالث تحت شعار (الزراعة مستقبلنا)، والذي أقيم بجامعة بنغازي بمشاركة (قسم علم البساتين بنغازي وقسم المحاصيل سلوق وقسم قسم علوم وتقنية الأغذية بنغازي وقسم الاتجاه العام بنغازي).

و شارك في المعرض كل طلاب الأقسام وكانوا سبباً من أسباب نجاحه، وذلك بتصنيع المجسمات وتصنيع الأغذية بمجهودهم الشخصي، كما شاركت بعض الشركات الزراعية والمشاتل الزراعية والمناحل وشركات الأغذية في نطاق بلدية بنغازي، وحضور وزير الزراعة بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا وشاركوا في هذا المعرض . (وال _ بنغازي) ن ع

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