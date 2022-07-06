المركزي: إجمالي الإيرادات بلغ 56.5 مليار دينار والإنفاق 36.6 مليار في النصف الأول من 2022

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 56.5 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 36.6 مليار دينار.

المصرف المركزي في بيانه الشهري أوضح أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.3 مليار، وإتاوات النفط 6.4 مليار، بينما إتاوات النفط عن السنوات السابقة 11.4 مليار دينار.

وحول الإنفاق العام بيّن المصرف المركزي، أن باب المرتبات بلغ 20.3 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بلغ 2.9 مليار، وباب الدعم بلغ إنفاقه 8.8 مليار، وباب التنمية 118 مليونا، إلى جانب ميزانية استثنائية خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 4.5 مليار، بينما باب الطوارئ صفر.

وأضاف المصرف المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها بلغت 11.8 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة، وأن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 13.1 مليار دولار, بعجز يقدر ب 1.7 مليار دولار.

وذكر المصرف المركزي أن خسائر إغلاق النفط بلغت 3.5 مليارات دولار، وذلك بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تحل إيرادات مبيعات النفط منذ شهرين ما يوحي بأنها عادت لتجميدها.

وأضاف المصرف المركزي أن نفقات رئاسة الوزراء لحكومة الدبيبة والجهات التابعة له بلغت517 مليون ونفقات مجلس النواب والجهات التابعة له 422 مليون، أما نفقات المجلس الرئاسي بلغت 211 مليون، والأعلى للدولة 25 مليون دينار.

وأشار المركزي إلى أن نفقات الشركة العامة للكهرباء بلغت 470 مليون دينار من باب الدعم والنفقات التسييرية و281 دولار من استخدامات النقد الأجنبي.