بنك الـABC برئاسة “الكبير” ضمن أفضل 50 شركة حسب تقرير صحيفة البلاد البحرينية

قالت صحيفة البلاد البحرينية في تقريرها السنوي لعام 2022 حول أفضل 50 شركة بحرينية، حيث رأت أنّ بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدّم لعملائه مجموعة من المنتجات والخدمات المالية التي تشمل الخدمات المصرفية بالجُملة للشركات، تمويل التجارة، تمويل المشروعات، التمويل المهيكل، ترتيب القروض المجمعة، ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية الإسلامية.

حيث يعمل البنك بقيمة سوقية قدرها 164.8 مليون دينار بحريني، وأصول 13.1 مليار دينار بحريني، وأرباح بقيمة 37.6 مليون دينار، أمّا المبيعات فقد بلغت 330.4 مليون دينار بحريني.

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