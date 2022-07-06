مصرف ليبيا المركزي يحدّد مصروفات وزارات الثروة الحيوانية والبحرية خلال النصف الأول من عام 2022

تحدّث مصرف ليبيا المركزي في تقريره الشهري عن معدّل الإنفاق للجهات الحكومية منذ يوم 1-1-2022 وحتى 30-6-2022 وتحدّث هنا عن وزارتي الثروة الحيوانية والثروة البحرية بدايةً من: ديوان وزارة الزراعة 26,623 مليون دينار، مركز البحوث الزراعية والحيوانية 4,815 مليون دينار، مركز المعلومات والتوثيق الزراعي 350,141 ألف دينار، مركز أبحاث شجرة النخيل 156,673 ألف دينار، مشروع تنمية المراعي 495,482 ألف دينار، هيئة تنمية إنتاج الحبوب 317,843 ألف دينار، هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية 2,039 مليون دينار، هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير الزراعية 1,589 مليون دينار، هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية 5,788 مليون دينار.

الجهاز الوطني للطيران الزراعي 250 ألف دينار، المركز الوطني للصحة الحيوانية 3,441 مليون دينار، المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي 1,075 مليون دينار.

المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي 574,142 ألف دينار، الهيئة الليبية لسباق النخيل 725,4 ألف دينار، جهاز استثمار النهر الصناعي-بنغازي 5,306 مليون دينار، جهاز إستثمار النهر الصناعي-الحساونة 4,791 مليون دينار، جهاز إستثمار النهر الصناعي- المنطقة الوسطى 8,977 مليون دينار، جهاز عام الشرطة الزراعية 44,455 مليون دينار، مركز أبحاث شجرة الزيتون 100 مليون دينار.

ليبلغ إجمالي ما أنفقته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 111,871,535 مليون دينار.

أمّا عن وزارة الثروة البحرية فقد تم تخصيص 33,589 مليون دينار للهيئة العامة للثروة البحرية و1,145 مليون دينار لمركز بحوث الأحياء البحرية.

ليبلغ إجمالي مصروفات وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها 34,734 مليون دينار.

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