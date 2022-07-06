اقتصاد

المركزي يكشف عن نفقات وزارة المواصلات والجهات التابعة لها

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن إنفاق وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها من الفترة 1/1/2022 حتي 30/6/2022 حيث بلغت إجمالي قيمة نفقات ديوان الوزارة 10،781 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المواصلات 639،913 ألف دينار ، وبلغت قيمة نفقات مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية 333.333 ألف دينار .

كما بلغت قيمة نفقات مصلحة الطرق والجسور 4،657 مليون دينار ، وبلغت نفقات مصلحة الطيران المدني 16،834 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات مصلحة المطارات 25،374 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات مصلحة المواني والنقل البحري 10،413 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات مصلحة النقل البري 1،802 مليون دينار .

كما أفصح المركزي عن نفقات جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات حيث بلغت قيمة النفقات 7،277 مليون دينار ، وبلغت قيمة نفقات جهاز تنفيذ وإدارة طريق مساعد – رأس جدير 728،354 ألف دينار ، وبلغت نفقات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية 6،196 مليون دينار ، وبهذا بلغت القيمة الإجمالية لنفقات وزارة المواصلات والجهات التابعة لها 87،700 مليون دينار

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صحيفة صدى الاقتصادية

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