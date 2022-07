أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3% في ختام تعاملات جلسة الأربعاء

عادت أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء في تعاملات اليوم الأربعاء، وجرى تداول عقود “برنت” دون مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 25 أبريل 2022.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.25% وفقدت مستويات 100 دولار لأول مرة منذ شهر أبريل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس 3% وتداولت أدنى مستويات 97 دولار لأول مرة منذ شهر أبريل، بحسب بيانات شبكة “CNBC” الاقتصادية.

وقبل ذلك اليوم شهدت أسعار الذهب الأسود ارتفاعا، حيث اقتربت عقود “برنت” من مستوى 104 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت أمس الثلاثاء في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن المستثمرين يأخذون في الحسبان إمكانية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية، متجاهلين مؤشرات انخفاض معروض النفط.

