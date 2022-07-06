اجتماع لمناقشة تقارير الإفصاح والشفافية الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة المالية

عقد ظهر اليوم الأربعاء بمصرف ليبيا المركزي اجتماع، ضم رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، ووزير المالية المكلف “محمد الشهوبي” ، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، ومستشار المحافظ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة.

تناول الاجتماع مناقشة تقارير الإفصاح والشفافية الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة المالية، كما جرى الإتفاق على ضرورة زيادة التفصيل في البيانات، خاصة في المُحال لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق.

إلى جانب الإجراءات المتخذَة من الحكومة بشأن إقفال النفط وآثاره على عمل محطات الكهرباء، وضرورة وضع خطوات رادعة تجاهه، وأيضاً ملف العلاج بالداخل والخارج، والخطوات الواجب تفعيلها وفق اجتماعات رئيس الوزراء وديوان المحاسبة في هذا الملف، وضرورة توفر الأدوية التي تساهم في دعم العلاج بالداخل.

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