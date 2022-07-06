“المركزي” يكشف عن إجمالي النفقات لوزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي من تاريخ 1 يناير إلى حتى 30 يونيو 2022 م، عن إجمالي الإنفاق لوزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها، حيث أنفقت الوزارة مبلغ وقدره 8،624 مليون دينار ليبي، والهيئة العامة للتشغيل 125،000 ألف، والمركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد 100،000 ألف.

أما صندوق التسهيلات المالية 107،207 ألف، ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة 896،643 ألف، ومركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية 706،232 ألف، ومعهد رفع الكفاءة _ الزاوية 588،249 ألف، ومعهد الثقافة العمالية 133،334 ألف.

وبذلك فقد بلغ الإجمالي الكُلي لنفقات وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها مبلغ وقدره 11،281 مليون دينار ليبي.

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