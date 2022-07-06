مصادر مقربة من حكومة الدبيبة تؤكد لصدى تكليف بن قدارة خلفاً لصنع الله

كشف مصدر مقرب من حكومة الوحدة الوطنية لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار تغيير رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد صدر اليوم وتم تكليف فرحات بن قدارة خلفاً له .

وبحسب المصدر فإن أعضاء المجلس هم: عماد بن رجب، و”صافار”، مسعود سليمان ، خليفة عبد الصادق .

وكانت مصادر مقربة من وزير النفط “محمد عون” قد كشفت حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تكليف “فرحات بن قدارة” رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، وذلك خلفاً لمصطفى صنع الله .

وكانت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية قد نفت مساء اليوم هذه الأخبار وأكدت أنها عارية عن الصحة .

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