ما يتضمنه بيان المركزي لإجمالي مصروفات وزارة المالية بالوحدة الوطنية

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي من تاريخ 1 يناير إلى حتى 30 يونيو 2022، عن إجمالي الإنفاق بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث بلغ 11 المليار.

كما بلغ إجمالي ديوان وزارة المالية 24.580 مليون، ومصلحة الضرائب حوالي 27.124 مليون، ومصلحة الجمارك بلغ 108.951 مليون، وحسابات الودائع والأمانات 822.706 مليون، وجهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية 5.765 مليون، وصندوق تصفية الشركات حوالي 628.027 ، لجنة مراجعة ديوان العلاج بالخارج 53.333 ألف، ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة يبلغ 733.290 ألف، ومصلحة أملاك الدولة 8.832 مليون، ومعهد التدريب المالي والمحاسبي يبلغ 533.333 ألف، وكتب استرداد أموال الدولة الليبية حوالي 1.911مليون، ومكتب شهداء الواجب حوالي 15.884 مليون، والأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية طرابلس بلغ 516.664 ألف.

إلى جانب مراقبة الخدمات المالية اجخرة بلغت 6.329 مليون، ومراقبة الخدمات المالية أجدابيا حوالي 152.547 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الأبرق بلغت 29.250 مليون، مراقبة الخدمات المالية الآبيار حوالي 173.711 مليون، ومكتب الخدمات المالية الأصابعة بلغ 70.824 مليون، ومراقبة الخدمات المالية البريقة حوالي 24.145 مليون، ومكتب الخدمات المالية البوانيس يبلغ حوالي 119 ألف، ومراقبة الخدمات المالية البيضاء حوالي 387.177، ومراقبة الخدمات المالية الجغبوب حوالي 5.759 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الجفارة بلغت 384.341 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الجفرة حوالي 95.286 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الجميل بلغت 130.995 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الحرابة حوالي 17.855 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الخمس 245.225 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الرجبان 15.892مليون، ومراقبة الخدمات المالية الرحيبات 20.455، ومراقبة الخدمات المالية الرياينة حوالي 12.193 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية 312.671 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الجنوب 3.728 مليون، ومكتب الخدمات المالية الزاوية الجنوب 18.943 مليون ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الغرب 147.828 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الزنتان 38.236 مليون، ومكتب الخدمات المالية الزويتينة 20.705 مليون، ومراقبة الخدمات المالية السائح 17.399 مليون، ومكتب الخدمات المالية السبيعة 22.283 مليون، ومراقبة الخدمات المالية السدرة 26.540 مليون، ومكتب الخدمات المالية الشعبة 864.305 ألف، ومراقبة الخدمات المالية الشقيقة 32.198 مليون.

وكذلك إجمالي الإنفاق بمراقبة الخدمات المالية الشويرف 6.670 مليون، ومراقبة الخدمات المالية العجيلات 212.670 مليون، ومراقبة الخدمات المالية العربان 867.071 ألف ومراقبة الخدمات المالية القبة 77.936 مليون، ومراقبة الخدمات المالية القربولي 96.748 مليون، ومكتب الخدمات المالية القلعة 17.138 مليون، ومراقبة الخدمات المالية القيقب 12.272 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الكفرة 65.940 مليون، ومراقبة الخدمات المالية المرج 165.468 مليون، ومكتب الخدمات المالية المليطانية 14.957 مليون، ومراقبة الخدمات المالية امساعد 22.211 مليون، ومراقبة الخدمات المالية انتلات البيضان 3.542 مليون، ومراقبة الخدمات المالية أم الزوم 12.702 مليون، ومراقبة الخدمات المالية أوجلة 13.563 مليون، ومراقبة الخدمات المالية باطن الجبل 48.238 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الحوامد 11.877 مليون،، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الشرقية 16.271 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بنت بية 5.625 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بنغازي 1.923 مليار، ومراقبة الخدمات المالية بني وليد 139.545 مليون، ومكتب الخدمات المالية بنينا 9.800 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بئر الاشهب 36.647 مليون، ومراقبة الخدمات المالية تازربو 8.750 مليون، ومراقبة الخدمات المالية تورغاء 18.957 مليون.

وأيضاً إجمالي الإنفاق بمكتب الخدمات المالية تراغن 2.398 مليون، ومراقبة الخدمات المالية ترهونة 185.773 مليون، ومراقبة الخدمات المالية توكره 68.534 مليون، ومراقبة الخدمات المالية جادو 33.772 مليون، ومراقبة الخدمات المالية جالو 35.654 مليون، ومراقبة الخدمات المالية جردش لعبيد 36.674 مليون، ومراقبة الخدمات المالية جنزور 169.425 مليون، ومراقبة الخدمات المالية درنة 231.806 مليون، ومراقبة الخدمات المالية رقدالين 48.780 مليون، ومراقبة الخدمات المالية زلطن 34.906 مليون، ومراقبة الخدمات المالية زليتن 192.908 مليون، ومراقبة الخدمات المالية زوارة 52.805 مليون، ومراقبة الخدمات المالية ساحل الجبل 73.843 مليون، ومراقبة الخدمات المالية سبها 136.276 مليون، ومراقبة الخدمات المالية سرت 112.146 مليون، ومراقبة الخدمات المالية سلوق 35.639 مليون، ومراقبة الخدمات المالية شحات 140.872 مليون، ومراقبة الخدمات المالية صبراتة 172.565 مليون، ومراقبة الخدمات المالية صرمان 123.322 مليون، ومراقبة الخدمات المالية طبرق 221.796 مليون، ومراقبة الخدمات المالية طرابلس 927.278 مليون، ومكتب الخدمات المالية ظاهر الجبل 22.937 مليون، ومراقبة الخدمات المالية غات 25.004 مليون، ومراقبة الخدمات المالية غدامس 26.212 مليون.

كما بلغت قيمة إجمالي مراقبة الخدامات غريان 299.668 مليون، ومكتب الخدمات المالية قصر خيار 41.774 مليون، ومكتب الخدمات المالية قصر الجدي 3.425 مليون، ومراقبة الخدمات المالية قصر بن غشير 135.687 مليون، ومراقبة الخدمات المالية قمينس 30.723 مليون، ومراقبة الخدمات المالية كاباو 20.750 مليون، ومراقبة الخدمات المالية ككلة 25.031 مليون، ومراقبة الخدمات المالية مرادة 21.268 مليون، ومراقبة الخدمات المالية مرزق 87.826 مليون، ومراقبة الخدمات المالية مزدة 61.433 مليون، ومكتب الخدمات المالية مسلاتة 49.315 مليون، ومراقبة الخدمات المالية مصراتة 259.093 مليون، ومراقبة الخدمات المالية منطقة الرياينة الإدارية 1.958 مليون، ومراقبة الخدمات المالية نالوت 67.112 مليون، ومكتب الخدمات المالية وادي الأجال 115.635 مليون، ومراقبة الخدمات المالية وادي الشاطئ 198.384 مليون، ومكتب الخدمات المالية وازن 335.200 ألف، ومراقبة الخدمات المالية واو الناموس 233.116 ألف، ومكتب الخدمات المالية وردامة 12.730 مليون، ومكتب الخدمات المالية يفرن 32.693 مليون.

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