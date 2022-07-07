صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 07 يوليو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 07 يوليو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 07 يوليو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.13.75 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.14 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.15.75 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1425 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.20 دينار

اليورو – طرابلس = 5.26.50 دينار

اليورو – بنغازي = 5.275 دينار

الجنية الإسترليني 6.20 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب217.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب253.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب289.6 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ؟ دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.30 دينار “التجارة والتنمية” – 5.33“مصرف الوحدة” – 5.17 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = من 2.35 ٪ .